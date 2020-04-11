Страны G-20 не согласовали сокращение добычи нефти

Источник материала: ОНТ

О мировой ситуации на рынке нефти. Накануне вечером завершились переговоры министров энергетики стран G-20.

В этот раз встреча проходила в онлайн-режиме. Однако по её итогам договориться о конкретных мерах по урегулированию нефтяного кризиса не удалось. Вместо этого, политики заявили о создании фокус-группы, которая возьмет на себя обязательства по мониторингу всей ситуации. Страны-участницы G-20 также выступили за принятие срочных и необходимых мер, направленных на стабилизацию энергетического рынка.

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