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Страны G-20 не согласовали сокращение добычи нефти
Источник материала: ОНТ
О мировой ситуации на рынке нефти. Накануне вечером завершились переговоры министров энергетики стран G-20.
В этот раз встреча проходила в онлайн-режиме. Однако по её итогам договориться о конкретных мерах по урегулированию нефтяного кризиса не удалось. Вместо этого, политики заявили о создании фокус-группы, которая возьмет на себя обязательства по мониторингу всей ситуации. Страны-участницы G-20 также выступили за принятие срочных и необходимых мер, направленных на стабилизацию энергетического рынка.
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О мировой ситуации на рынке нефти. Накануне вечером завершились переговоры министров энергетики стран G-20. В этот раз встреча проходила в онлайн-режиме. Однако по...
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