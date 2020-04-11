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Минэкономики выработает алгоритмы решения проблем в туризме, общепите и транспорте в условиях пандемии

11.04.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Министерстве экономики состоялась встреча руководства министерства и представителей делового сообщества в формате "без галстуков", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Минэкономики выработает алгоритмы решения проблем в туризме, общепите и транспорте в условиях пандемии

Приветствуя участников встречи, министр экономики Александр Червяков отметил, что она является продолжением предыдущего совещания с представителями бизнес-ассоциаций, которое состоялось 9 апреля и проводится в ответ на прозвучавшие тогда предложения. "Хочу напомнить, что цель нашей прошлой встречи была не в том, чтобы обсуждать общесистемные меры поддержки в условиях пандемии - их мы учли, пакет сформирован и внесен в Правительство, вам об этом известно. Я же, как министр экономики, хотел услышать вас и принять решения по точечным направлениям, отдельным отраслям, где наблюдаются наибольшие проблемы. Мы услышали и понимаем, что это туризм, общественное питание и транспорт. Если есть другие направления - давайте отрабатывать и их. По вашим предложениям мы планируем сформировать рабочие группы", - отметил он.

На примере группы по проблемам туристической отрасли министр пояснил, что необходимо сделать: оценить состояние отрасли до и после пандемии, просчитать масштаб последствий с точки зрения занятости, финансового состояния компаний, определить зоны риска и сферы приложения возможной помощи. "Цель этой группы - сохранить отрасль, прежде всего внутреннего и въездного туризма, и сделать условия для внутреннего туризма наиболее привлекательными, в том числе создать условия для переориентации части компаний, ранее занимавшихся выездным туризмом", - отметил Александр Червяков.

 
 
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  Сегодня в Министерстве экономики состоялась встреча руководства министерства и представителей делового сообщества в формате "без галстуков", сообщили БЕЛТА в...
 
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