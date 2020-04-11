ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Дорогой, ты пропустил три дня – это прогул». Как правильно оформить удалённую работу

11.04.2020 17:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Что нужно сделать, чтобы перевести сотрудников на дистанционную работу, обсуждали в программе «Большой город».

ФПБ предлагает установить ограничения по ценам на социально значимые товары

«Дорогой, ты пропустил три дня – это прогул». Как правильно оформить удалённую работу

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Дистанционная форма работы прописана в Трудовом кодексе, который 28 января вступил в действие. Там чётко прописано. Самое главное, что не нужно забывать, и люди допускают ошибку, что на такой вид работ не всё предприятие может перейти. Могут перейти определённые службы, которые не завязаны на производственный процесс. Для этого обязательно нужно решение: либо заявление самого работника и согласие нанимателя, либо, в любом случае, приказ нанимателя о том, что данный человек переходит на дистанционную форму работы и будут прописаны условия этой работы.

Это очень важный момент, потому что может сложиться такая ситуация: сегодня я пришёл, с руководителем договорился, я буду работать дома – на словах. Работаю дома, ситуация экономическая поменялась. Если понимаешь, что не вытягиваешь столько ставок работы и говорит: «Дорогой, ты пропустил три дня работы – это прогул». И увольняет по статье.

Поэтому всем рекомендую, что нужно юридически всё это оформлять. Это очень важный момент. Я не допускаю, что в организациях государственного сектора такое будет массово. Но то, что касается частного, не хочу никого обидеть, конечно, но когда таким способом могут воспользоваться,  я допускаю, что может быть. Поэтому призываю всё делать на законодательном уровне

Также эксперт рассказал:

– введены страховки для медиков: как получить

– что делать сотрудникам, которые хотят работать дистанционно

– какие будут скидки на отдых в санаториях профсоюзов

Смотрите 12 апреля в 10.15 на СТВ.

Люди в материале: Александр Щекович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что нужно сделать, чтобы перевести сотрудников на дистанционную работу, обсуждали в программе «Большой город». ФПБ предлагает установить ограничения по ценам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Страны G-20 не согласовали сокращение добычи нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика