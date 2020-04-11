|
«Дорогой, ты пропустил три дня – это прогул». Как правильно оформить удалённую работу
Источник материала: СТВ
Что нужно сделать, чтобы перевести сотрудников на дистанционную работу, обсуждали в программе
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Поэтому всем рекомендую, что нужно юридически всё это оформлять. Это очень важный момент. Я не допускаю, что в организациях государственного сектора такое будет массово. Но то, что касается частного, не хочу никого обидеть, конечно, но когда таким способом могут воспользоваться, я допускаю, что может быть. Поэтому призываю всё делать на законодательном уровне
Также эксперт рассказал:
– введены страховки для медиков: как получить
– что делать сотрудникам, которые хотят работать дистанционно
– какие будут скидки на отдых в санаториях профсоюзов
Смотрите 12 апреля в 10.15 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что нужно сделать, чтобы перевести сотрудников на дистанционную работу, обсуждали в программе «Большой город». ФПБ предлагает установить ограничения по ценам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)