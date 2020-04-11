Новые жители нашего города, браки и разводы и другая статистика ЗАГС

Источник материала: Ивьевский край

Как рассказали в отделе ЗАГС Ивьевского райисполкома, в первом квартале 2020 года в районе зарегистрировано 42 рождения детей. Это на 14 меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Родилось 20 мальчиков и 22 девочек. Первый ребенок родился у 13 семей, второй – у 14, третий – у 5, четвертый – у 9, шестой-1.

Агата и Сабина, Макар и Марк

Самыми популярными женскими именами в этот период времени были: Ульяна, Виктория, Полина, София, Ангелина, Софья, Варвара, Василиса, Марьяна. Среди самых необычных имен для девочек выделяются: Агата, Агния, Сабина.

Самыми популярными мужскими именами стали: Александр, Арсений, Егор, Михаил, Илья, Алексей, Виктор, Семен, Юрий. А необычные у мальчиков – Макар и Марк.

11 браков и 7 разводов…

В первом квартале 2020 года в районе зарегистрировано11 браков, что на 9 меньше аналогичного периода прошлого года. Четыре бракосочетания прошли в торжественной обстановке. Средний возраст брачующихся невест 33, женихов – 32 года. Самая молодая невеста – 20, самый молодой жених – 22 года.

За этот период отделом ЗАГС расторгнуто 7 браков. Это те семейные пары, у которых нет несовершеннолетних детей, нет споров о разделе имущества и оба согласны на расторжение брака, подчеркнули специалисты.

Печальная статистика

В отделе ЗАГС сообщили, что за три месяца текущего года в районе зарегистрировано 122 смертей. Это на 6 меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Умерло 54 мужчины и 68 женщин. Средний возраст умерших мужчин – 62 года, женщин -80 лет.

Торжественно и памятно

Отделом ЗАГС Ивьевского райисполкома ведется предварительная запись на 2020 год на регистрацию заключения брака, а также производится выездная регистрация заключения брака к месту проведения торжества.

Оказывается дополнительная платная услуга по регистрации рождения ребенка в торжественной обстановке, а так же проводится по желанию граждан чествование свадебных юбиляров Ивьевского района.

Подготовила И. БУТУРЛЯ.