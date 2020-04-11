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Новые жители нашего города, браки и разводы и другая статистика ЗАГС

11.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Как рассказали в отделе ЗАГС Ивьевского райисполкома, в первом квартале 2020 года в районе зарегистрировано 42 рождения детей. Это на 14 меньше, чем в аналогичном периоде  прошлого года. Родилось 20 мальчиков и 22 девочек. Первый ребенок родился у 13 семей, второй – у 14, третий – у 5, четвертый – у 9, шестой-1.

Агата и Сабина, Макар и Марк

Самыми популярными женскими именами в этот период времени  были: Ульяна, Виктория, Полина, София, Ангелина, Софья, Варвара, Василиса, Марьяна. Среди самых необычных имен для девочек выделяются: Агата, Агния, Сабина.

Самыми популярными мужскими именами стали: Александр, Арсений, Егор, Михаил, Илья, Алексей, Виктор, Семен, Юрий.  А необычные у мальчиков – Макар и Марк.

11 браков и 7 разводов…

В первом квартале  2020 года в районе зарегистрировано11 браков, что на 9 меньше аналогичного периода прошлого года. Четыре бракосочетания прошли в торжественной обстановке. Средний возраст брачующихся невест 33, женихов – 32 года. Самая молодая невеста – 20, самый молодой жених – 22 года.

 За этот период отделом ЗАГС расторгнуто 7 браков. Это те семейные пары, у которых нет несовершеннолетних детей, нет споров о разделе имущества и оба согласны на расторжение брака, подчеркнули специалисты.

Печальная статистика

 В отделе ЗАГС сообщили, что за три месяца текущего года в районе зарегистрировано 122 смертей. Это на 6 меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Умерло 54 мужчины и 68 женщин. Средний возраст умерших мужчин – 62 года, женщин -80 лет.

Торжественно и памятно

Отделом ЗАГС Ивьевского райисполкома ведется предварительная запись на 2020 год на регистрацию заключения брака, а также производится выездная регистрация заключения брака к месту проведения торжества.

Оказывается дополнительная платная услуга по  регистрации  рождения ребенка в торжественной обстановке,  а так же проводится  по желанию граждан чествование свадебных юбиляров Ивьевского района.

Подготовила И. БУТУРЛЯ.

 
 
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Как рассказали в отделе ЗАГС Ивьевского райисполкома, в первом квартале 2020 года в районе зарегистрировано 42 рождения детей. Это на 14 меньше, чем...
 
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