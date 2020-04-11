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Чемпионат Беларуси по футболу. «Слуцк» и «Витебск» сыграли вничью в 4-м туре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу. 11 апреля в программе три матча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми на поле выходили «Слуцк» и «Витебск». Счет в игре на 31-й минуте открыли «северяне». Отличился Николаеску. «Сахарники» смогли сравнять лишь во втором тайме: на 62-й минуте мяч забил Коанда. Больше голов в этом матче не было. Команды заработали по одному очку.
К слову, 11 апреля также проходит матч между «Торпедо-Белаз» и «Энергетик-БГУ». А в 18.00 «Городея» примет «Динамо-Минск».
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Новости Беларуси. Продолжается 4-й тур чемпионата Беларуси по футболу. 11 апреля в программе три матча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми на поле...
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