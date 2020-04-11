Ситуация с заболеваемостью пневмонией в Беларуси анализируется ежедневно — Караник

Источник материала: Вороновская газета





Ситуация с заболеваемостью пневмонией в Беларуси анализируется ежедневно. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Пневмонии анализируются ежедневно: поступившие, выписанные, находящиеся на лечении. Мы видим динамику по всем регионам. По большинству ситуация достаточно спокойная», — сказал министр.

https://www.belta.by/