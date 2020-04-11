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Ситуация с заболеваемостью пневмонией в Беларуси анализируется ежедневно — Караник
11.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ситуация с заболеваемостью пневмонией в Беларуси анализируется ежедневно. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
«Пневмонии анализируются ежедневно: поступившие, выписанные, находящиеся на лечении. Мы видим динамику по всем регионам. По большинству ситуация достаточно спокойная», — сказал министр.
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Ситуация с заболеваемостью пневмонией в Беларуси анализируется ежедневно. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник,...
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