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Ситуация с заболеваемостью пневмонией в Беларуси анализируется ежедневно — Караник

11.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ситуация с заболеваемостью пневмонией в Беларуси анализируется ежедневно — Караник

Ситуация с заболеваемостью пневмонией в Беларуси анализируется ежедневно. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Пневмонии анализируются ежедневно: поступившие, выписанные, находящиеся на лечении. Мы видим динамику по всем регионам. По большинству ситуация достаточно спокойная», — сказал министр.

https://www.belta.by/

 
 
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Ситуация с заболеваемостью пневмонией в Беларуси анализируется ежедневно. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник,...
 
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