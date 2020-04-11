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Школьные лагеря продолжат работу
Источник материала: ОНТ
Последняя четверть всего шесть недель – столько проучатся белорусские школьники, с учетом увеличившихся каникул.
Уроки переведены на так называемую удаленку, так что на программе и уровне знаний дополнительная возможность отдохнуть вряд ли скажется. Кроме того, по-прежнему будут работать пришкольные лагеря, но уже по заявительному принципу от родителей. На случай, если детей не с кем оставить. Каникулы в Беларуси были продлены, в том числе, по желанию родителей. Заявки поступали в Министерство образования. Там прислушались.
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Последняя четверть всего шесть недель – столько проучатся белорусские школьники, с учетом увеличившихся каникул. Уроки переведены на так называемую удаленку, так...
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