Школьные лагеря продолжат работу

Источник материала: ОНТ

Последняя четверть всего шесть недель – столько проучатся белорусские школьники, с учетом увеличившихся каникул.

Уроки переведены на так называемую удаленку, так что на программе и уровне знаний дополнительная возможность отдохнуть вряд ли скажется. Кроме того, по-прежнему будут работать пришкольные лагеря, но уже по заявительному принципу от родителей. На случай, если детей не с кем оставить. Каникулы в Беларуси были продлены, в том числе, по желанию родителей. Заявки поступали в Министерство образования. Там прислушались.

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