В Волковыском районе поезд врезался в Volkswagen: водитель авто погиб

Источник материала: Tut.by

Около 14.00 11 апреля в Волковысском районе случилось ДТП на железнодорожном переезде. В итоге погиб водитель легковушки, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.



Фото: пресс-служба МВД Беларуси

Volkswagen, в котором было три человека, выехал на ж/д переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист не смог предотвратить столкновение: удар пришелся в правую переднюю часть легковушки.

Водитель автомобиля получил тяжелые травмы, по дороге в больницу он умер. Его 26-летняя жена и 2-летняя дочь, находившиеся на заднем сиденье, практически не пострадали. Также нет пострадавших и среди пассажиров пригородного поезда.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Известно, что на ж/д переезде работала светозвуковая сигнализация.