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В Волковыском районе поезд врезался в Volkswagen: водитель авто погиб
Источник материала: Tut.by
Около 14.00 11 апреля в Волковысском районе случилось ДТП на железнодорожном переезде. В итоге погиб водитель легковушки,
Volkswagen, в котором было три человека, выехал на ж/д переезд перед приближающимся пассажирским поездом. Машинист не смог предотвратить столкновение: удар пришелся в правую переднюю часть легковушки.
Водитель автомобиля получил тяжелые травмы, по дороге в больницу он умер. Его 26-летняя жена и 2-летняя дочь, находившиеся на заднем сиденье, практически не пострадали. Также нет пострадавших и среди пассажиров пригородного поезда.
Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Известно, что на ж/д переезде работала светозвуковая сигнализация.
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Около 14.00 11 апреля в Волковыском районе случилось ДТП на железнодорожном переезде. В итоге погиб водитель легковушки.
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