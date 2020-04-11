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«Чемпионат становится всё сильнее». Команда Президента в 11-й раз выиграла хоккейный турнир среди любителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Горячий поединок на льду столичной «Олимпик-Арены». Хоккейная команда Президента обыграла дружину Минской области и стала обладателем главного трофея турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Победа не была простой. Интрига началась уже с первого периода. На 7-й минуте хоккеисты Минской области провели быструю контратаку, которую точным броском завершил Александр Бабок. Но затем команда главы государства взяла ситуацию под свой контроль. Сначала ворота соперников поразил Андрей Глебов, затем отличился Андрей Башко, одним из ассистентов которого был Александр Лукашенко.
Минская область сдаваться не собиралась и после двух бросков вновь вышла в лидеры. Причем удерживала первенство до заключительного периода. Но в концовке расслабились. Как итог – 8:4 в пользу команды Президента.
Сергей Роговский, вратарь команды Минской области:
Степан Пономарев, нападающий команды Президента Беларуси:
Отметим, это был 13-й турнир среди любителей хоккея. Команда Президента выигрывает соревнования уже в 11-й раз. По одному титулу – у хоккеистов Гомельской и Минской областей.
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«Чемпионат становится всё сильнее». Команда Президента в 11-й раз выиграла хоккейный турнир среди любителей
Новости Беларуси. Горячий поединок на льду столичной «Олимпик-Арены». Хоккейная команда Президента обыграла дружину Минской области и стала обладателем главного...
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