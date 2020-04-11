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«Чемпионат становится всё сильнее». Команда Президента в 11-й раз выиграла хоккейный турнир среди любителей

11.04.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Горячий поединок на льду столичной «Олимпик-Арены». Хоккейная команда Президента обыграла дружину Минской области и стала обладателем главного трофея турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чемпионат становится всё сильнее». Команда Президента в 11-й раз выиграла хоккейный турнир среди любителей

Победа не была простой. Интрига началась уже с первого периода. На 7-й минуте хоккеисты Минской области провели быструю контратаку, которую точным броском завершил Александр Бабок. Но затем команда главы государства взяла ситуацию под свой контроль. Сначала ворота соперников поразил Андрей Глебов, затем отличился Андрей Башко, одним из ассистентов которого был Александр Лукашенко.

«Чемпионат становится всё сильнее». Команда Президента в 11-й раз выиграла хоккейный турнир среди любителей

«Чемпионат становится всё сильнее». Команда Президента в 11-й раз выиграла хоккейный турнир среди любителей

«Чемпионат становится всё сильнее». Команда Президента в 11-й раз выиграла хоккейный турнир среди любителей

Минская область сдаваться не собиралась и после двух бросков вновь вышла в лидеры. Причем удерживала первенство до заключительного периода. Но в концовке расслабились. Как итог – 8:4 в пользу команды Президента.

«Чемпионат становится всё сильнее». Команда Президента в 11-й раз выиграла хоккейный турнир среди любителей

Сергей Роговский, вратарь команды Минской области:
С каждым годом чемпионат становится все сильнее. Конечно, все хотят выиграть, настраиваются на каждую игру. Получается, что в одну-две шайбы, если кто-то выигрывает, то с минимальным счетом. А команда Президента, сами видите, много бросает, много атакует.

«Чемпионат становится всё сильнее». Команда Президента в 11-й раз выиграла хоккейный турнир среди любителей

Степан Пономарев, нападающий команды Президента Беларуси:
Хоккей – это вообще очень интересный вид спорта, динамичный, подвижный, с силовой борьбой, с эмоциями. И сезон был хороший, интересный, и команды оказывали достойное сопротивление друг другу.

Отметим, это был 13-й турнир среди любителей хоккея. Команда Президента выигрывает соревнования уже в 11-й раз. По одному титулу – у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

«Чемпионат становится всё сильнее». Команда Президента в 11-й раз выиграла хоккейный турнир среди любителей

«Чемпионат становится всё сильнее». Команда Президента в 11-й раз выиграла хоккейный турнир среди любителей

«Чемпионат становится всё сильнее». Команда Президента в 11-й раз выиграла хоккейный турнир среди любителей

«Чемпионат становится всё сильнее». Команда Президента в 11-й раз выиграла хоккейный турнир среди любителей

Люди в материале: Александр Лукашенко, Сергей Роговский, Степан Пономарев

 
 
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Новости Беларуси. Горячий поединок на льду столичной «Олимпик-Арены». Хоккейная команда Президента обыграла дружину Минской области и стала обладателем главного...
 
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