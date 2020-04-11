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Хорошо ли вы знаете, какие автомобили первыми получили уникальные опции. Тест

11.04.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каких только изобретений не видел автомобильный мир. Одни прижились и стали обыденными для современных автомобилей. Другие так и не снискали популярности, хотя и применялись на серийных моделях. Наш тест — о таких изобретениях.

 
 
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Наш тест посвящен гениальным изобретениям и автомобилям, которые первыми их получили. Сможете угадать их все?
 
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