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Запреты на посещение лесов действует в 70 районах Беларуси

11.04.2020 17:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Запреты на посещение лесов действует в 70 районах Беларуси

Слишком сухо и тепло. Еще только апрель, а в Беларуси, чтобы не допустить пожаров временно ввели запрет на посещение лесов. 


Ограничение уже действует в 70-и районах страны. Никаких шашлыков и вылазок на природу в Гродненской, Брестской и Гомельской областях – там запрет действует повсеместно. В Минской области закрыто более 10 районов. Поэтому перед тем, как отправиться в лес, нужно проверить на сайте Минлесхоза, не собираетесь ли вы случайно нарушить правила. Нарушителям режима грозит штраф – максимальный: 675 рублей.

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Слишком сухо и тепло. Еще только апрель, а в Беларуси, чтобы не допустить пожаров временно ввели запрет на посещение лесов.  Ограничение уже действует в 70-и районах...
 
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