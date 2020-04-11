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Более 5 тыс. контактов первого уровня находятся под наблюдением медиков — Караник
11.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Более 5 тыс. контактов первого уровня находятся под наблюдением медиков, сообщил на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
«У нас более 5 тыс. контактов первого уровня, которые находятся под наблюдением на дому», — сказал Владимир Караник. В медицинских учреждениях остаются 124 контакта первого уровня, их постепенно выписывают домой.
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Более 5 тыс. контактов первого уровня находятся под наблюдением медиков, сообщил на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент...
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