Более 5 тыс. контактов первого уровня находятся под наблюдением медиков — Караник

Источник материала: Вороновская газета





Более 5 тыс. контактов первого уровня находятся под наблюдением медиков, сообщил на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«У нас более 5 тыс. контактов первого уровня, которые находятся под наблюдением на дому», — сказал Владимир Караник. В медицинских учреждениях остаются 124 контакта первого уровня, их постепенно выписывают домой.

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