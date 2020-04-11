|
Легковушка столкнулась с маршруткой в Бобруйске: пострадали пять человек
Источник материала: ОНТ
В Бобруйске произошла авария. В результате пострадали пять пассажиров маршрутного такси, в том числе ребенок,
ДТП произошло 10 апреля на пересечении ул. Минской и ул. Крылова. Легковой автомобиль «Дэу» столкнулся с маршрутным такси. Микроавтобус в результате опрокинулся на бок. Водители и пассажиры обеих машин самостоятельно покинули транспортные средства.
Пяти пассажирам микроавтобуса понадобилась помощь медиков. Трое из них, включая ребенка, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще двое обратились за медпомощью самостоятельно.
ФОТО: Могилевское областное управление МЧС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бобруйске произошла авария. В результате пострадали пять пассажиров маршрутного такси, в том числе ребенок, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)