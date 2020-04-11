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«Подкармливаем его, даже на зиму домой брали». Прокопцов рассказал о коте на даче и любимых птицах

11.04.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какая у Вас любимая птица?

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
У меня в детстве был снегирь – прекрасная птица. Я их даже ловил. Потом выпускал.

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Вадим Щеглов:
Да Вы что?!

Владимир Прокопцов:
Да.

Вадим Щеглов:
А зачем Вы это делали?

«Подкармливаем его, даже на зиму домой брали». Прокопцов рассказал о коте на даче и любимых птицах

Владимир Прокопцов:
В саду подкармливал, и они красивые такие птицы – снегири. Сейчас их почему-то нет. А потом я разводил голубей. Я страшно любил голубей. А сейчас у нас на даче прибивается кот рыжий. И мы ездим, подкармливаем его, даже на зиму домой брали. Вот такой милый кот. Но он такой чей-то, и мы о нём заботимся, регулярно туда возим.

Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:

– почему дважды отказал Никасу Сафронову в выставке

– почему любит собирать грибы

– о детстве и семье

Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Владимир Прокопцов, Вадим Щеглов

 
 
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Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какая у Вас любимая...
 
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