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«Подкармливаем его, даже на зиму домой брали». Прокопцов рассказал о коте на даче и любимых птицах
Источник материала: СТВ
Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Владимир Прокопцов:
Вадим Щеглов:
Владимир Прокопцов:
Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:
– почему дважды отказал Никасу Сафронову в выставке
– почему любит собирать грибы
– о детстве и семье
Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Какая у Вас любимая...
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