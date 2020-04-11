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ВОЗ: Не обязательно вводить карантин или комендантский час, но нужно соблюдать социальное дистанцирование

11.04.2020 17:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ВОЗ: Не обязательно вводить карантин или комендантский час, но нужно соблюдать социальное дистанцирование

Карантин – это крайняя мера, необходимости в которой в данный момент в Беларуси нет, однако существует необходимость принятия дополнительных мер по социальному дистанцированию. Такое мнение сегодня высказал глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О’Коннор.

Глава миссии отметил, что в Беларуси стоит предпринять дополнительные усилия по контролю над эпидемиологической ситуацией. При этом, по словам О’Коннора, не обязательно вводить карантин или комендантский час, однако следует продолжать меры, связанные с физическим дистанцированием людей.

«Карантин – это, по сути, крайняя мера физического дистанцирования», – отметил глава миссии, добавив, что в данный момент следует предпринимать меры по ограничению массового скопления и перемещения людей.

Как дополнил слова представителя ВОЗ глава белорусского Минздрава Владимир Караник, сокращение необязательных контактов хотя бы на 25% позволит существенно сократить будущую нагрузку на систему здравоохранения, а ограничение на 50% –избежать ее вовсе.

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Карантин – это крайняя мера, необходимости в которой в данный момент в Беларуси нет, однако существует необходимость принятия дополнительных мер по социальному...
 
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