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Каким был Владимир Прокопцов в детстве? Показываем три фото

11.04.2020 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы себя с какого возраста помните вот так осознанно?

«Подкармливаем его, даже на зиму домой брали». Прокопцов рассказал о коте на даче и любимых птицах

Каким был Владимир Прокопцов в детстве? Показываем три фото

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Я помню себя в первого класса. Это был 1960 год. Я помню линейку. Я помню линейку. Я помню, я шёл на эту линейку. Мама сшила – тогда не было такого выбора костюмов, как сегодня – она сшила такие мне чёрные шаровары. Резиночки были внизу и здесь вот. Рубашка какая-то белая, цветы. И наши родители, мамы стояли сзади. И первая линейка была во дворе в школе. И я в этих чёрных сарафановых брючках – думаешь, вернуть бы хотя бы на один день то время, вот с теми...

Каким был Владимир Прокопцов в детстве? Показываем три фото

Красивые были эти женщины, соседки наши, мамы моих друзей, одноклассников. Так что я с теплотой вспоминаю и педагогов, и в школе, и в Добруше когда учился, и в институте, которые меня формировали. Я благодарен всем, я старался учиться у каждого.

Каким был Владимир Прокопцов в детстве? Показываем три фото

Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:

– какую картину написал бы на тему пандемии

– почему дважды отказал Никасу Сафронову в выставке

– почему любит собирать грибы

– о детстве и семье

Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Владимир Прокопцов, Вадим Щеглов

 
 
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Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы себя с какого...
 
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