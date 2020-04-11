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Каким был Владимир Прокопцов в детстве? Показываем три фото
Источник материала: СТВ
Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Красивые были эти женщины, соседки наши, мамы моих друзей, одноклассников. Так что я с теплотой вспоминаю и педагогов, и в школе, и в Добруше когда учился, и в институте, которые меня формировали. Я благодарен всем, я старался учиться у каждого.
Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:
– какую картину написал бы на тему пандемии
– почему дважды отказал Никасу Сафронову в выставке
– почему любит собирать грибы
– о детстве и семье
Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы себя с какого...
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