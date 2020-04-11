Врачи рассказали, какой кашель указывает на рак легких

Источник материала: ОНТ

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, что длительный кашель может быть симптомом рака легких, пишет газета Express.

Медики отметили: если кашель не проходит на протяжении трех недель и появляется по ночам, стоит пройти обследование. Также признаками опухоли могут быть хрип, одышка, боли в груди, мокрота ржавого цвета или кровь. Специалисты подчеркнули, что подобные симптомы не означают, что это именно рак. Схожие признаки имеют и другие болезни легких. Тем не менее, при появлении таких проблем со здоровьем стоит обратиться к врачу и выяснить причину недомогания.

Как пояснили врачи, рак легких начинает активно проявлять себя, когда метастазы распространяются в соседние органы. В таком случае бороться с онкозаболеванием гораздо сложнее.

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