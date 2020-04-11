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Караник: парацетамол не обладает никакой противовирусной активностью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 апреля в Минске прошёл пресс-брифинг с экспертами Европейского регионального бюро ВОЗ. В ходе брифинга Владимир Караник
Владимир Караник, министр здравоохранения:
Я ещё раз говорю, что парацетамол не обладает никакой противовирусной активностью. И почему он в таких количествах скупается населением – это не совсем понятно.
Напомним, миссия Европейского регионального бюро ВОЗ проходила у нас в стране с 8 апреля.
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Новости Беларуси. 11 апреля в Минске прошёл пресс-брифинг с экспертами Европейского регионального бюро ВОЗ. В ходе брифинга Владимир Караник рассказал, что на...
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