«Талантливо!»: сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой спародировал Игоря Николаева

Источник материала: ОНТ

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео, где его сын Гарри пародирует Игоря Николаева.

На кадрах – Гарри в темных очках и с накладными усами исполняет строку из песни Николаева «Выпьем за любовь!».

Поклонники семьи пришли в восторг от артистизма мальчика. «Умничка, а голос какой красивый!», «Талантливо!», «Великая вещь – гены!» – написали в комментариях. Талант ребенка оценил и сам Игорь Николаев. «Браво!» – написал под видео артист.

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