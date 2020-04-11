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«Талантливо!»: сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой спародировал Игоря Николаева
Источник материала: ОНТ
Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео, где его сын Гарри пародирует Игоря Николаева.
На кадрах – Гарри в темных очках и с накладными усами исполняет строку из песни Николаева «Выпьем за любовь!».
Поклонники семьи пришли в восторг от артистизма мальчика. «Умничка, а голос какой красивый!», «Талантливо!», «Великая вещь – гены!» – написали в комментариях. Талант ребенка оценил и сам Игорь Николаев. «Браво!» – написал под видео артист.
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Российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео, где его сын Гарри пародирует Игоря Николаева. На кадрах – Гарри в...
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