Католики празднуют Пасху в особых условиях. Священники призвали воспользоваться онлайн-трансляциями

Источник материала: ОНТ

В католических приходах этим вечером – пасхальные службы. Западные христиане всего мира встречают свой главный праздник в году. Встречают с особыми и противоречивыми чувствами – из-за вируса, который заставил всю планету остановиться и задуматься, в том числе, о духовном.

Ватикан опустел. Папа совершил традиционный для Великой пятницы крестный путь на пустой площади Святого Петра. Впервые у Туринской плащаницы нет прихожан, а молитва у реликвии транслируется в соцсети по всему миру. Внесены корректировки в проведение служб в нашей стране. Священнослужители уверяют: остаться дома на Пасху – это не грех! Специальный декрет главы католиков Беларуси разрешил благословить пасхальные блюда в домашних условиях. Белтелерадиокомпания с четверга показывала службы в эфире, покажет и сегодня.

Многие верующие подключатся в Интернете к прямым трансляциям из костелов. Технологии в помощь! Главное не физическое присутствие в храме, а общая молитва – за близких, за страну, за мир. И это доступно всем.

В онлайн с прихожанами отец Евгений вышел три года назад. На своём канале на YouTube монах-францисканец простым языком рассказыает о библейских законах, символах католических праздников и обо всём том, что может интересовать каждого из нас. Говорит, что современные технологии давно помогают костёлу, а духовно сближаться можно на любом расстоянии. Фотоаппарат теперь практически всегда с собой, на темы религиозные и житейские активно общается и со своими подписчиками в инстаграме.

Евгений Голуб, монах-францисканец: «Незвычайны такі від, калі чалавек у сярэдневечным хабіце с мабільным тэлефонам, але гэта інстурмент працы святара вельмі акутальны. Свет робіцца больш мабільны, свет робіцца хэчейшы. Гэта інтрумент для спаткання».

Костёлу Святого Михаила Архангела в Ивенце около трёхсот лет. Он был сведетелем многих перемен, которые переживала белорусская земля. Но впервые за несколько столетий на его дверях появилось приглашение принять участие в службе с помощью онлайн-транслянции. Такова нынешняя реальность.

Вирус не разделяет большие и маленькие города, общественный транспорт и храмы. О безопасности важно помнить всегда и даже в большой праздник смириться с новыми условиями и пережить на расстоянии, но всё равно вместе.

В Красном костёле на страстной неделе уже немноголюдно. При входе в храм – обязательная дизенфекция, практически все в масках. Трансляции в интернете идут и вовсе круглосуточно, и сейчас даже во время службы здесь часто повторяют – верить можно на расстоянии, особенно, если это может предотвратить тяжёлые последствия.

Ксёндз Кирилл Бардонов, викарий костела святых Симеона и Елены: «Гэта патрабуе ад нас самадысцыпліны, адказнасці. Калі мы сможам адказна перажыць гэтыя часы, то проыйдзем у касцёл, многіе смогуць перажць гэтую эпідэмую, сабрацца, памаліцца і падзякваць Богу. Але гэта не азначае, што людзі не павінны маліцца, наадварот, у цяжкую хвіліну трэба яшчэ больш маліцца і застацца дома».

В гродненском костёле к ритуалам, не рушимым столетиями, вот уже несколько недель как добавилась обязательная дезинфекция. Обрабатывают скамьи, дверные ручки, кресты, исповедальни – все, к чему прикасаются верующие. До и после каждой службы, а их шесть. В день получается 12 раз. Всем, кто приходит в эти дни священники лично объясняют, почему сейчас всё же лучше остаться дома. Работа костёла не остановилась – и храм всё равно украсили к Пасхе, чтобы, включив трансляцию, праздник почувствовал каждый.

Здесь же рассказывают и том, как правильно стать частью службы на удалённом расстоянии. Просто включить, конечно, не достаточно. Каждого призывает остаться дома и глава белорусской католической церкви. С болью в голосе и огромной внутренней силой архиепископ Тадеуш Кондрусевич подбирает слова, чтобы услышал каждый.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилёвский: «Мы сёння святкуем Пасху ў экстраарднырных умовах пандэміі каронавіруса, які ахапіў увесь свет. Праблема не ў тым, што я магу заразіцца. Праблема у тым, што калі я з'яўляюся ностбітам хваробы, я магу передаць яе іншым, і тады я вінаваты, што не захоўваю 5 Божую запаведзь, якая кажа: «Не забівай». Мы як веручыя павінны памятаць аб тым, што ніякія хваробы не павінны засланіць сэнсу свята. Асабліва свята Пасхі, якое з’яуляецца галоўным святам, бо гэта свята надзеі, нашай веры, гэта свята жыцця».

И здесь сложно что-то добавить, ведь так много сказано и сделано, чтобы каждый из нас мог оставаться в безопасности. И пережить это время духовного единения, на расстоянии, которое сегодня может спасти жизни.

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