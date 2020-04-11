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Как с COVID-19 борются в белорусских больницах, и что значит рискованное земледелие для страны? Анонс программы «Неделя»

11.04.2020 20:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какие самые последние данные по распространению COVID-19? К эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя». Традиционно она выйдет в эфир в воскресенье.

Итак, смотрите программу «Неделя» 12 апреля в 19.30.

Как с COVID-19 борются в белорусских больницах, и что значит рискованное земледелие для страны? Анонс программы «Неделя»

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Новости Беларуси. Какие самые последние данные по распространению COVID-19? К эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя». Традиционно...
 
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