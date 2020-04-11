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Как с COVID-19 борются в белорусских больницах, и что значит рискованное земледелие для страны? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какие самые последние данные по распространению COVID-19? К эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя». Традиционно она выйдет в эфир в воскресенье.
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Как с COVID-19 борются в белорусских больницах, и что значит рискованное земледелие для страны? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Какие самые последние данные по распространению COVID-19? К эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя». Традиционно...
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