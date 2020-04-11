НХЛ рассматривает варианты завершения сезона

Источник материала: ОНТ

Национальная хоккейная лига обсудила варианты завершения сезона.

Все представители клубов сошлись во мнении, что до старта плей-офф необходимо провести игры регулярной части чемпионата. Но сыграть все оставшиеся матчи команды вряд ли успеют. В плей-офф серия побед может сократиться до трёх. А матчи могут пройти на нейтральной территории и без зрителей.

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