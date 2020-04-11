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Пасха будет солнечной: ночью – мороз, днем - тепло. В Минске обойдется без осадков

11.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Погода в католическую Пасху обещает радовать

Морозная ночь и теплый день – такую погоду на завтра, 12 апреля, пишет КР. Отмечается, что опасных метеорологических явлений не ожидается.


Температура воздуха ночью составит от -5…+2°С, днем +8…+15°С, по юго-западу до воздух прогреется даже до +18°С. В столице Беларуси ночью столбик термометра может опуститься до -2 и даже до -4°С. Дневная температура воздуха - около +10..+12°С.
 
 
 
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