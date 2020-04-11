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Пасха будет солнечной: ночью – мороз, днем - тепло. В Минске обойдется без осадков
Источник материала: Партизан
Погода в католическую Пасху обещает радовать
Морозная ночь и теплый день – такую погоду на завтра, 12 апреля,
Температура воздуха ночью составит от -5…+2°С, днем +8…+15°С, по юго-западу до воздух прогреется даже до +18°С. В столице Беларуси ночью столбик термометра может опуститься до -2 и даже до -4°С. Дневная температура воздуха - около +10..+12°С.
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Погода в католическую Пасху обещает радовать
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