Пасха будет солнечной: ночью – мороз, днем - тепло. В Минске обойдется без осадков

пишет КР. Отмечается, что опасных метеорологических явлений не ожидается. Морозная ночь и теплый день – такую погоду на завтра, 12 апреля,КР. Отмечается, что опасных метеорологических явлений не ожидается.









Температура воздуха ночью составит от -5…+2°С, днем +8…+15°С, по юго-западу до воздух прогреется даже до +18°С. В столице Беларуси ночью столбик термометра может опуститься до -2 и даже до -4°С. Дневная температура воздуха - около +10..+12°С.