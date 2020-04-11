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Красим яйца на Пасху при помощи салфетки. Оригинальная идея

11.04.2020 20:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как покрасить яйца на Пасху? В каждой семье существуют любимые способы. И зачастую они занимают много времени и средств. Как оригинально покрасить яйца простыми средствами, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Вадим Парханович, шеф-повар:
Нам понадобятся салфетка, белок и яйца. Нарезаем салфетку.

Красим яйца на Пасху при помощи салфетки. Оригинальная идея

Яйца предварительно отварили. Берём яйцо, накладываем салфетку и смазываем белком.

Красим яйца на Пасху при помощи салфетки. Оригинальная идея

Красим яйца на Пасху при помощи салфетки. Оригинальная идея

Обязательно отделяем второй слой салфетки. Это один из самых безопасных способов, так как мы не используем пищевые красители. Потому что пищевые красители могут попасть при варке на яйцо. Наши пасхальные яйца готовы.

Красим яйца на Пасху при помощи салфетки. Оригинальная идея

Люди в материале: Вадим Парханович

 
 
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Как покрасить яйца на Пасху? В каждой семье существуют любимые способы. И зачастую они занимают много времени и средств. Как оригинально покрасить яйца простыми...
 
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