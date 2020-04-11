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Огороднику на заметку. Как ускорить время урожая
Источник материала: СТВ
При посеве семян огурцов в открытый грунт, урожая приходится ждать довольно долго. Лучше использовать торфяные таблетки для рассады. Секреты раннего урожая рассказали в программе
Вероника Третьякова, садовод-любитель:
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При посеве семян огурцов в открытый грунт, урожая приходится ждать довольно долго. Лучше использовать торфяные таблетки для рассады. Секреты раннего...
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