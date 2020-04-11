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Огороднику на заметку. Как ускорить время урожая

11.04.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

При посеве семян огурцов в открытый грунт, урожая приходится ждать довольно долго. Лучше использовать торфяные таблетки для рассады. Секреты раннего урожая рассказали в программе «Плюс-минус»

Огороднику на заметку. Как ускорить время урожая

Вероника Третьякова, садовод-любитель:
Это, довольно-таки, неприхотливая культура. Традиционно я их выращиваю в открытом грунте. Но для того, чтобы иметь немножечко огурцов для семьи пораньше, я их высаживаю в теплицу где-то в середине-начале мая. Для этого рассаду нужно посадить где-то за месяц.

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Вероника Третьякова

 
 
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При посеве семян огурцов в открытый грунт, урожая приходится ждать довольно долго. Лучше использовать торфяные таблетки для рассады. Секреты раннего...
 
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