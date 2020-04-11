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Рядом с Токио произошло землетрясение

11.04.2020 20:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рядом с Токио произошло землетрясение

Ночью 11 апреля в восточной части острова Хонсю, неподалеку от Токио, произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толков находился на юге соседней с Токио префектуры Ибараки, его очаг залегал не глубине порядка 50 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки также ощутили жители префектур Фукусима, Тиба, Сайтама и Тотиги.

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Ночью 11 апреля в восточной части острова Хонсю, неподалеку от Токио, произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное...
 
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