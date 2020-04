Источник материала: Tut.by

Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет, сообщает официальный сайт клуба .

Три дня назад Кейв был помещен в отделение интенсивной терапии в больнице Саннибрук после перенесенного кровоизлияния в мозг. Его поместили в медикаментозную кому, чтобы удалить опухоль, но спасти игрока не удалось.

Всего Колби провел 67 матчей в НХЛ, набрав 9 (4+5) очков.

We’ll never forget Colby’s last @NHL goal as he displayed some tremendous skill to help the #Oilers capture a big road victory in Pittsburgh this season.