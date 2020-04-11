Полная версия интервью президента Беларуси Александра Лукашенко телекомпании «МИР» собрала больше 1 млн просмотров на YouTube

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эксклюзивное интервью президента Республики Беларусь Александра Лукашенко телеканалу «МИР» было опубликовано на YouTube-канале «МИР 24» 3 апреля. На текущий момент его посмотрели более 1 млн зрителей, которые оставили 4 тыс. 800 комментариев.

География просмотров интервью охватывает не только страны СНГ. Топ-10 выглядит следующим образом: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Германия, США, Азербайджан, Молдова, Литва и Кыргызстан. Интересно, что 67% зрителей – мужчины и 33% – женщины. Абсолютное большинство старше 25 лет.