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Полная версия интервью президента Беларуси Александра Лукашенко телекомпании «МИР» собрала больше 1 млн просмотров на YouTube

11.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эксклюзивное интервью президента Республики Беларусь Александра Лукашенко телеканалу «МИР» было опубликовано на YouTube-канале «МИР 24» 3 апреля. На текущий момент его посмотрели более 1 млн зрителей, которые оставили 4 тыс. 800 комментариев.

География просмотров интервью охватывает не только страны СНГ. Топ-10 выглядит следующим образом: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Германия, США, Азербайджан, Молдова, Литва и Кыргызстан. Интересно, что 67% зрителей – мужчины и 33% – женщины. Абсолютное большинство старше 25 лет.

В интервью телерадиокомпании «МИР» Александр Лукашенко рассказал о подготовке к юбилею Великой Победы, экономико-политической ситуации в регионе и мире, Союзном государстве с Россией, а также о том, как в условиях мировой пандемии живет Беларусь. Полная версия доступна для просмотра ЗДЕСЬ.



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Лукашенко рассказал о подготовке к юбилею Великой Победы, о Союзном государстве с Россией и о том, как в условиях мировой пандемии живет Беларусь.
 
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