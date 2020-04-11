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Полная версия интервью президента Беларуси Александра Лукашенко телекомпании «МИР» собрала больше 1 млн просмотров на YouTube
11.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Эксклюзивное интервью президента Республики Беларусь Александра Лукашенко телеканалу «МИР» было опубликовано на YouTube-канале «МИР 24» 3 апреля. На текущий момент его посмотрели более 1 млн зрителей, которые оставили 4 тыс. 800 комментариев.
География просмотров интервью охватывает не только страны СНГ. Топ-10 выглядит следующим образом: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Германия, США, Азербайджан, Молдова, Литва и Кыргызстан. Интересно, что 67% зрителей – мужчины и 33% – женщины. Абсолютное большинство старше 25 лет.
В интервью телерадиокомпании «МИР» Александр Лукашенко рассказал о подготовке к юбилею Великой Победы, экономико-политической ситуации в регионе и мире, Союзном государстве с Россией, а также о том, как в условиях мировой пандемии живет Беларусь. Полная версия доступна для просмотра
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Полная версия интервью президента Беларуси Александра Лукашенко телекомпании «МИР» собрала больше 1 млн просмотров на YouTube
Лукашенко рассказал о подготовке к юбилею Великой Победы, о Союзном государстве с Россией и о том, как в условиях мировой пандемии живет Беларусь.
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