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Чемпионат Беларуси по футболу. Подводим итоги матчей 4-го тура

11.04.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 апреля состоялись три матча в чемпионате Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми на поле выходили «Слуцк» и «Витебск». Команды разошлись боевой ничьей – 1:1. По мячу забили Николаеску и Коанда.

Чемпионат Беларуси по футболу. Подводим итоги матчей 4-го тура

Чемпионат Беларуси по футболу. Подводим итоги матчей 4-го тура

В другом противостоянии дня опыт взял верх над молодостью: «Торпедо-Белаз» обыграл «Энергетик-БГУ» – 2:0. Голы в активе Хачатуряна и Рамоса. Благодаря этой победе жодинцы возглавили турнирную таблицу.

Также вечером 11 апреля «Городея» дома принимает «Динамо-Минск». 12 апреля тур продолжится, в программе дня три матча.

Чемпионат Беларуси по футболу. Подводим итоги матчей 4-го тура

Чемпионат Беларуси по футболу. Подводим итоги матчей 4-го тура

Чемпионат Беларуси по футболу. Подводим итоги матчей 4-го тура

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 11 апреля состоялись три матча в чемпионате Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми на поле выходили «Слуцк» и...
 
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