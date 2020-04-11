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Миллионы католиков объединит онлайн-молитва. Как в Беларуси и мире будут отмечать Пасху
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Католический мир готовится встречать Пасху. Сегодня Великая суббота – канун самого главного христианского праздника – Воскресения Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пасхальная вигилия начнется сегодня, 11 апреля, поздно вечером и продлится до утра.
Богослужения в этом году проводятся по всем канонам. Но верующих призывают отказаться от посещения храмов. Особенно пожилых и тех, кто чувствует недомогание или просто опасается быть в людных местах.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой налажены онлайн-трансляции. А верующие получили специальное разрешение, чтобы молиться из дома. Главное богослужение из
Яна Шипко, корреспондент:
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Новости Беларуси. Католический мир готовится встречать Пасху. Сегодня Великая суббота – канун самого главного христианского праздника – Воскресения Христова,...
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