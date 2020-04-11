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Ученые назвали оптимальное расстояние при ходьбе, беге и езде на велосипеде
Источник материала: ОНТ
Уже от зубов отлетают главные правила – дезинфекция и дистанция. Давайте расставим точки над i в вопросе безопасного расстояния. Ученые двух университетов (Левенского в Бельгии и Технического в нидерландском Эйндховене) изучили тему и назвали цифры – при ходьбе, беге и езде на велосипеде.
Так вот, рекомендация соблюдать дистанцию в полтора метра эффективна в том случае, если люди стоят в помещении или на улице в спокойную погоду. И стоят параллельно друг другу. Но тем, кто любит гулять, бегать или ездить на велосипеде, следует вести себя осторожнее. Дело в том, что вирусные частицы вовлекаются в воздушное облако, которое формируется позади человека и распространяется в зависимости от скорости. Поэтому, если видите впереди идущего – держитесь от него на расстоянии 4-5 метров. Если это пробежка или медленная прогулка на велосипеде – надо держаться не ближе 10 метров. В случае быстрого бега и быстрой езды – не ближе 20 метров.
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Уже от зубов отлетают главные правила – дезинфекция и дистанция. Давайте расставим точки над i в вопросе безопасного расстояния. Ученые двух университетов...
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