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США, Украина и другие страны заговорили об ослаблении карантинных мер, чтобы спасти экономику

11.04.2020 21:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

США, Украина и другие страны заговорили об ослаблении карантинных мер, чтобы спасти экономику

Карантин стремительно уничтожает рабочие места. Экономисты предрекают катастрофические последствия остановки производств. И если у развитых государств есть определённый запас прочности, то в некоторых странах уже говорят о предстоящем голоде. 

В США за неделю безработных стало ещё на шесть с половиной миллионов больше. На прошлой за пособиями обратилось около семи миллионов человек. То есть ежедневно в Штатах – миллион увольнений. Такими темпами через несколько месяцев без работы рискует остаться половина американцев. Не лучше обстоят дела и в России, которая может растерять золотовалютный запас ещё до исхода лета. По сообщению Центробанка, за неделю резерв теряет примерно 5%, или 30 миллиардов долларов, а ведь расходы только растут. Эксперты прогнозируют, что соседи потеряют 10% своей экономики. С учётом рекордно низких цен на нефть и нерабочего апреля, у Москвы может не остаться средств на поддержку реального сектора, и тогда многие предприятия попросту не смогут возобновить работу. 

Правительство Украины заявило о возможном ослаблении карантина для спасения экономики. ВВП соседней страны неизбежно упадёт на 5%, а без международных кредитов украинцев и вовсе ждёт дефолт.

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Карантин стремительно уничтожает рабочие места. Экономисты предрекают катастрофические последствия остановки производств. И если у развитых государств есть...
 
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