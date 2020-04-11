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В Минске вылетевшая на встречку Suzuki устроила массовое ДТП
Источник материала: ОНТ
Водитель легкового Suzuki учинил массовое ДТП в центре Минска. Об этом
ДТП произошло на ул. Платонова. Автомобиль Suzuki двигался со стороны ул. Козлова в направлении ул. Академической. Водитель 1976 года рождения выехала на встречную полосу и врезалась в двигавшуюся на встречу Toyota. При этом от удара Suzuki отбросило в ехавший на встречу Mitsubishi.
В итоге водители Suzuki и Toyota были госпитализированы с различными травмами. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Водитель легкового Suzuki учинил массовое ДТП в центре Минска. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома. ДТП произошло на ул. Платонова. Автомобиль...
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