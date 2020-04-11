В Минске вылетевшая на встречку Suzuki устроила массовое ДТП

Источник материала: ОНТ

Водитель легкового Suzuki учинил массовое ДТП в центре Минска. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло на ул. Платонова. Автомобиль Suzuki двигался со стороны ул. Козлова в направлении ул. Академической. Водитель 1976 года рождения выехала на встречную полосу и врезалась в двигавшуюся на встречу Toyota. При этом от удара Suzuki отбросило в ехавший на встречу Mitsubishi.





В итоге водители Suzuki и Toyota были госпитализированы с различными травмами. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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