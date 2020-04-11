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Мужчина и женщина из Лиды подозреваются в крупном мошенничестве, связанном с автобизнесом

13.04.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Мужчина и женщина из Лиды подозреваются в крупном мошенничестве, связанном с автобизнесом

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь расследуется многоэпизодное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, 31-летний житель Лиды, совместно со своей 35-летней супругой, являясь учредителями частного предприятия, в период с марта по октябрь 2019 года под предлогом оказания услуг по поиску, подбору и доставке транспортных средств из стран Европейского союза, заключали с физическими лицами соответствующие договоры на оказание услуг.

После подписания договоров граждане переводили денежные средства в качестве аванса на расчетный счет их предприятия.

По данным следствия, подозреваемые, получая предоплату, принятые на себя обязательства не выполняли и транспортные средства не доставляли, а деньги тратили на свои личные нужды. Поиском лиц, с которыми впоследствии были заключены указанные договоры, обсуждением условий и ведением переговоров, занимались также двое их знакомых.

В настоящее время следствием установлено 10 эпизодов противоправных действий подозреваемых, в результате совершения которых они причинили ущерб потерпевшим на общую сумму свыше 150 тысяч рублей.

В отношении супругов Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчина и женщина из Лиды подозреваются в крупном мошенничестве, связанном с автобизнесом

Следователи просят граждан, пострадавших от действий лиц, изображенных на фото, сообщить об этом по телефонам: 8 (0163) 489650, 8 (0163) 489651, 8 (029) 5229843, 8 (029) 7293969.

 
 
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Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь расследуется многоэпизодное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном...
 

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