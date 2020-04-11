Физический пуск первого блока БелАЭС планируется в июле

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Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС намечен на июль 2020 года, энергетический пуск планируется в сентябре-октябре. Об этом сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.





"В этом году планируется физический пуск (первого – прим. БЕЛТА) энергоблока и энергетический пуск, то есть уже выдача первых киловатт-часов в энергосистему страны. По физическому пуску мы ориентируемся, что это июль, соответственно, выдача первых киловатт-часов электрической энергии – это сентябрь-октябрь", - заявил Виктор Каранкевич.

По его словам, пока Минэнерго ориентируется на эти графики. «Если какие-то и могут быть в дальнейшем коррективы, мы будем смотреть и оперативно на них реагировать», - пояснил Виктор Каранкевич.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.