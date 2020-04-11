Минздрав рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с COVID-19

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Если рекомендации Минздрава соблюдает большинство населения, тогда в них есть смысл, заявил на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.





"Когда рекомендации соблюдаются абсолютным большинством населения, тогда в этом есть смысл. Все наши мероприятия направлены на то, чтобы удержать развитие эпидпроцесса в рамках ресурсных возможностей системы здравоохранения. Это на данном этапе удается. Ситуация меняется достаточно быстро, в этом плане мы пытаемся быстрее реагировать", - сказал Владимир Караник.

Он отметил, что проводится оценка влияния различных мероприятий на кривую заболеваемости. "Но есть фактор неизвестности - насколько население будет выполнять те рекомендации, которые будут вводиться", - отметил министр.

Например, есть расчет, касающийся того, как может повлиять на скорость подъема заболеваемости введение дистанционного обучения в вузах. При этом учитывается, что студенты останутся в местах обучения, ограничат контакты между собой и будут обучаться дистанционно. Реализовывая этот сценарий на практике, выяснилось, что почти 2 тыс. студентов разъехались по стране и активно проводили время в увеселительных заведениях. Поэтому в Беларуси пошли по-другому пути: принимались решения ограничить потоковые лекции, не собирать студентов вместе, а проводить занятия в маленьких группах, развести потоки обучающихся и работающих при поездках в общественном транспорте.

Министр также напомнил об ответственности за нарушение режима самоизоляции контактами первого уровня, гражданами, которые вернулись из-за границы, а также о других рекомендациях по социальному дистанцированию. "Если эти рекомендации не выполнять, цифры будут совсем другими", - пояснил он.

Глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор констатировал, что очень сложно предугадать, как будет развиваться ситуация дальше. Он считает необходимым введение дополнительных мер по физическому дистанцированию граждан.