ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с COVID-19

11.04.2020 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Если рекомендации Минздрава соблюдает большинство населения, тогда в них есть смысл, заявил на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Минздрав рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с COVID-19

"Когда рекомендации соблюдаются абсолютным большинством населения, тогда в этом есть смысл. Все наши мероприятия направлены на то, чтобы удержать развитие эпидпроцесса в рамках ресурсных возможностей системы здравоохранения. Это на данном этапе удается. Ситуация меняется достаточно быстро, в этом плане мы пытаемся быстрее реагировать", - сказал Владимир Караник.

Он отметил, что проводится оценка влияния различных мероприятий на кривую заболеваемости. "Но есть фактор неизвестности - насколько население будет выполнять те рекомендации, которые будут вводиться", - отметил министр.

Например, есть расчет, касающийся того, как может повлиять на скорость подъема заболеваемости введение дистанционного обучения в вузах. При этом учитывается, что студенты останутся в местах обучения, ограничат контакты между собой и будут обучаться дистанционно. Реализовывая этот сценарий на практике, выяснилось, что почти 2 тыс. студентов разъехались по стране и активно проводили время в увеселительных заведениях. Поэтому в Беларуси пошли по-другому пути: принимались решения ограничить потоковые лекции, не собирать студентов вместе, а проводить занятия в маленьких группах, развести потоки обучающихся и работающих при поездках в общественном транспорте.

Министр также напомнил об ответственности за нарушение режима самоизоляции контактами первого уровня, гражданами, которые вернулись из-за границы, а также о других рекомендациях по социальному дистанцированию. "Если эти рекомендации не выполнять, цифры будут совсем другими", - пояснил он.

Глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор констатировал, что очень сложно предугадать, как будет развиваться ситуация дальше. Он считает необходимым введение дополнительных мер по физическому дистанцированию граждан.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Если рекомендации Минздрава соблюдает большинство населения, тогда в них есть смысл, заявил на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник, передает...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске устроили первую в Беларуси свадьбу в формате онлайн. Посмотрите, как это было!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика