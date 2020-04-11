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В воздухе пахнет майскими праздниками и чем теплее становится, тем ближе время посадки самой популярной в нашей стране сельскохозяйственной культуры. Подготовка картофеля к посадке – очень ответственный и важный этап, от которого напрямую зависят количество и качество собранного урожая. Потому у наших экспертов рубрики «Удачный гид» решили выяснить, когда и каким способом сажать картофель и чем обработать клубни перед посадкой, чтобы потом не бороться с армией колорадского жука?