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Как сажать картофель правильно: обработка клубней. Рубрика "Удачный гид"

11.04.2020 22:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как сажать картофель правильно: обработка клубней. Рубрика "Удачный гид"

В воздухе пахнет майскими праздниками и чем теплее становится, тем ближе время посадки самой популярной в нашей стране сельскохозяйственной культуры. Подготовка картофеля к посадке – очень ответственный и важный этап, от которого напрямую зависят количество и качество собранного урожая. Потому у наших экспертов рубрики «Удачный гид» решили выяснить, когда и каким способом сажать картофель и чем обработать клубни перед посадкой, чтобы потом не бороться с армией колорадского жука?

Смотрите в выпуске:


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В воздухе пахнет майскими праздниками и чем теплее становится, тем ближе время посадки самой популярной в нашей стране сельскохозяйственной культуры. Подготовка...
 
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