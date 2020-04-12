ДТП в Барановичах: одно авто перевернулось, водителя увезла «скорая»

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло вечером 11 апреля на улице Кирова.





ДТП на улице Кирова. Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, автомобиль Форд двигался по улице Пролетарской в сторону магазина «MART INN» на зеленый сигнал светофора. Автомобиль Фольксваген Пассат двигался по улице Кирова со стороны Текстильного микрорайона.

На перекрестке автомобили столкнулись. Фольксваген въехал в заднюю часть Форда, от удара последнего развернуло и он опрокинулся на крышу.





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ

В автомобиле Фольксваген сработали две подушки безопасности. Кроме водителя, в этом авто находился пассажир (подросток), в аварии никто из них не пострадал.

Водителя автомобиля Форд с места ДТП увезла «скорая».





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ

По факту ДТП проводится проверка.