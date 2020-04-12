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ДТП в Барановичах: одно авто перевернулось, водителя увезла «скорая»

12.04.2020 06:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло вечером 11 апреля на улице Кирова.

ДТП в Барановичах: одно авто перевернулось, водителя увезла «скорая»

ДТП на улице Кирова. Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, автомобиль Форд двигался по улице Пролетарской в сторону магазина «MART INN» на зеленый сигнал светофора. Автомобиль Фольксваген Пассат двигался по улице Кирова со стороны Текстильного микрорайона.

На перекрестке автомобили столкнулись. Фольксваген въехал в заднюю часть Форда, от удара последнего развернуло и он опрокинулся на крышу.

ДТП в Барановичах: одно авто перевернулось, водителя увезла «скорая»

Фото: Александр КОРОБ

ДТП в Барановичах: одно авто перевернулось, водителя увезла «скорая»

Фото: Александр КОРОБ

В автомобиле Фольксваген сработали две подушки безопасности. Кроме водителя, в этом авто находился пассажир (подросток), в аварии никто из них не пострадал.

Водителя автомобиля Форд с места ДТП увезла «скорая».

ДТП в Барановичах: одно авто перевернулось, водителя увезла «скорая»

Фото: Александр КОРОБ

ДТП в Барановичах: одно авто перевернулось, водителя увезла «скорая»

Фото: Александр КОРОБ

ДТП в Барановичах: одно авто перевернулось, водителя увезла «скорая»

Фото: Александр КОРОБ

ДТП в Барановичах: одно авто перевернулось, водителя увезла «скорая»

Фото: Александр КОРОБ

ДТП в Барановичах: одно авто перевернулось, водителя увезла «скорая»

Фото: Александр КОРОБ

ДТП в Барановичах: одно авто перевернулось, водителя увезла «скорая»

Фото: Александр КОРОБ

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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  ДТП произошло вечером 11 апреля на улице Кирова. ДТП на улице Кирова. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев, автомобиль Форд двигался по улице Пролетарской в...
 
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