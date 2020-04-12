Как тренироваться вдвоем. Подборка видео от спортивных белорусов

Источник материала: Tut.by

Оставаться физически активным важно, даже если вы стараетесь реже выходить из дома. HEALTH.TUT.BY делится подборкой видео от белорусов, которые показывают, как можно тренироваться вдвоем на время самоизоляции.

Тренировки с детьми

Тренер по оздоровительной гимнастике семейной студии «Аура» Анна Кулик предупреждает, что если вы никогда не занимались вместе с детьми, то поначалу это может показаться слишком сложной задачей.

— Нужно подавать упражнения в форме игры. Для начала запаситесь хорошим настроением и веселой музыкой, а также желанием провести время в игре (а не включить видео и оставить ребенка с экраном гаджета). Во время тренировки устраивайте соревнования, например, кто выполнит «березку» лучше, кто больше попрыгает на одной ноге — это мотивирует ребенка старательнее подходить к процессу. Просите его быть вашим тренером: детям очень важно, когда родители им доверяют.

Не стоит превращать домашнюю зарядку в обязаловку и заставлять ребенка делать упражнения или весь комплекс, который вы задумали, если он не хочет. Вначале можно выполнять только то, что нравится ребенку, постепенно добавляя что-то новое. Сделайте несколько упражнений, но как только у малыша прошло желание — не заставляйте, ведь вторую часть упражнений можно перенести на другое время.