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Как тренироваться вдвоем. Подборка видео от спортивных белорусов

12.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оставаться физически активным важно, даже если вы стараетесь реже выходить из дома. HEALTH.TUT.BY делится подборкой видео от белорусов, которые показывают, как можно тренироваться вдвоем на время самоизоляции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Семейная студия Аура | Минск (@aura_family_yoga) 2 Апр 2020 в 6:27 PDT

Тренировки с детьми

Тренер по оздоровительной гимнастике семейной студии «Аура» Анна Кулик предупреждает, что если вы никогда не занимались вместе с детьми, то поначалу это может показаться слишком сложной задачей.

— Нужно подавать упражнения в форме игры. Для начала запаситесь хорошим настроением и веселой музыкой, а также желанием провести время в игре (а не включить видео и оставить ребенка с экраном гаджета). Во время тренировки устраивайте соревнования, например, кто выполнит «березку» лучше, кто больше попрыгает на одной ноге — это мотивирует ребенка старательнее подходить к процессу. Просите его быть вашим тренером: детям очень важно, когда родители им доверяют.

Не стоит превращать домашнюю зарядку в обязаловку и заставлять ребенка делать упражнения или весь комплекс, который вы задумали, если он не хочет. Вначале можно выполнять только то, что нравится ребенку, постепенно добавляя что-то новое. Сделайте несколько упражнений, но как только у малыша прошло желание — не заставляйте, ведь вторую часть упражнений можно перенести на другое время.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от МАМА

 
Теги: Минск
 
 
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