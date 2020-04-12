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В белорусском парламенте подписали Декларацию, осуждающую попытки пересмотра итогов Второй мировой войны

12.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В белорусском парламенте подписали Декларацию, осуждающую попытки пересмотра итогов Второй мировой войны
В белорусском парламенте подписали Декларацию, осуждающую попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. Поддержал проект и член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Хроленко.

Глобальная инициатива – отстоять право на историческую правду – принадлежит российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Документ получил статус письменной декларации, которую на этот день подписали представители более чем 10 стран. В преддверии 75-й годовщины окончания войны подписавшие декларацию осуждают уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма, а также искажение уроков истории «в угоду политической конъюнктуре», кроме того, призывают «признать Победу над нацизмом во Второй мировой войне и памятники борцам с нацизмом во всех странах Всемирным мемориалом наследия человечества».

С предложением поддержать проект к белорусским парламентариям обратился заместитель Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Пётр Толстой. Документ всецело отражает созвучные подходы Беларуси и России: сохранить правду о Второй мировой войне, не допустить распространение нацистской идеологии, противостоять попыткам фальсификации военной истории.

Светлана ЛЁЛЯ,
помощник сенатора

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