Источник материала: Полесская правда



В белорусском парламенте подписали Декларацию, осуждающую попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. Поддержал проект и член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Хроленко.

Глобальная инициатива – отстоять право на историческую правду – принадлежит российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Документ получил статус письменной декларации, которую на этот день подписали представители более чем 10 стран. В преддверии 75-й годовщины окончания войны подписавшие декларацию осуждают уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма, а также искажение уроков истории «в угоду политической конъюнктуре», кроме того, призывают «признать Победу над нацизмом во Второй мировой войне и памятники борцам с нацизмом во всех странах Всемирным мемориалом наследия человечества».

С предложением поддержать проект к белорусским парламентариям обратился заместитель Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Пётр Толстой. Документ всецело отражает созвучные подходы Беларуси и России: сохранить правду о Второй мировой войне, не допустить распространение нацистской идеологии, противостоять попыткам фальсификации военной истории.

Светлана ЛЁЛЯ,

помощник сенатора