|
В белорусском парламенте подписали Декларацию, осуждающую попытки пересмотра итогов Второй мировой войны
12.04.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Глобальная инициатива – отстоять право на историческую правду – принадлежит российской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Документ получил статус письменной декларации, которую на этот день подписали представители более чем 10 стран. В преддверии 75-й годовщины окончания войны подписавшие декларацию осуждают уничтожение захоронений воинов, павших за освобождение Европы от нацизма, а также искажение уроков истории «в угоду политической конъюнктуре», кроме того, призывают «признать Победу над нацизмом во Второй мировой войне и памятники борцам с нацизмом во всех странах Всемирным мемориалом наследия человечества».
С предложением поддержать проект к белорусским парламентариям обратился заместитель Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Пётр Толстой. Документ всецело отражает созвучные подходы Беларуси и России: сохранить правду о Второй мировой войне, не допустить распространение нацистской идеологии, противостоять попыткам фальсификации военной истории.
Светлана ЛЁЛЯ,
|
Свежие газеты
Архив (Разное)