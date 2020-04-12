Одна из крупнейших торговых сетей Беларуси доставила продукты в Червенский дом-интернат

— ОДО «Виталюр» — представитель социально ответственного бизнеса. Торговая сеть не раз занималась благотворительностью, помогала с продуктами Николаевщинскому дому-интернату для ветеранов войны, труда и инвалидов. Теперь решила выступить в качестве спонсора Червенского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, — сообщила первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Вера Борисевич.

Набор товаров от спонсоров прост — крупы, макаронные изделия, растительное масло, яблоки, печенье, вафли. Но это тот обязательный ассортимент продуктов, который должен быть на кухне любой хозяйки. И на кухне интерната лишним он тоже точно не будет, делится директор учреждения Элла Борисова:

— Интернат находится на госфинансировании, и этими продуктами мы, в принципе, снабжены. Значит, сэкономим бюджетные деньги на покупку других важных вещей. В данный момент у нас насчитывается 265 ребят. Лишь у трети из них есть родители. И далеко не всех из них навещают родственники. За них радуем лакомствами наших воспитанников мы. Так что спонсорская помощь весьма кстати.

Всех спонсоров в Червенском доме-интернате принято называть друзьями и приглашать в качестве дорогих гостей на ежегодные новогодние елки.

— Так, приглашая на наши праздничные мероприятия, мы говорим всем нашим спонсорам «спасибо», а заодно показываем, на что способны наши замечательные дети. Теперь нашими дорогими гостями и друзьями будут и представители «Виталюра», — говорит Элла Борисова.