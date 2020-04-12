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Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

12.04.2020 09:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

К встрече Пасхи готовятся и православные. Сегодня – у них Вербное Воскресенье, а значит, до самого главного христианского праздника осталась неделя.

Её называют страстной, так как в Великом посту она самая строгая. Главный символ этого дня – веточки вербы. Ветвями, но только пальмовыми, встречали Иисуса, когда он входил в Иерусалим. Божественную литургию из Минского Свято-Духова кафедрального собора верующие могут увидеть в прямом эфире – трансляцию покажет Белтелерадиокомпания. 

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К встрече Пасхи готовятся и православные. Сегодня – у них Вербное Воскресенье, а значит, до самого главного христианского праздника осталась неделя. Её называют...
 
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