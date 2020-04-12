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Минэнерго: БелАЭС даст первую электроэнергию в сеть в сентябре-октябре

12.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Физический пуск первого энергоблока БелАЭС планируется произвести в июле, заявил в эфире телеканала ОНТ министр энергетики Виктор Каранкевич.

"В этом году планируется физический пуск энергоблока энергетический пуск, то есть уже выдача первых киловатт-часов в энергосистемы страны", - заявил Каранкевич.

Министр энергетики отметил, ориентировочный период физического пуска – в июле, а выдача первых киловатт-часов электрической энергии АЭС планируется в сентябре-октябре.

Министр энергетики выразил надежду, все пусковые работы будут осуществлены по плану.

Строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. На них будут установлены реакторы ВВЭР-1200.

По планам Минэнерго ввод первого энергоблока БелАЭС должен произойти в течение 2020 года, второго - в 2021 году.
 
 
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Физический пуск первого энергоблока БелАЭС планируется произвести в июле, заявил в эфире телеканала ОНТ министр энергетики Виктор Каранкевич.
 
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