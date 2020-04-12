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В российской колонии в результате бунта сотни раненых и один погибший

12.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В России в исправительной колонии №15, которая находится в Ангарске Иркутской области, произошел бунт заключенных. В результате беспорядков сотни человек пострадали, один - мертвый. Об этом сообщает "Радио свобода"со ссылкой на заявление уполномоченного по правам человека в Иркутской области РФ Виктора Игнатенко.

- Тело мужчины 1989 года рождения обнаружили при разборе завалов после пожара, вспыхнувшего в ходе бунта. Его нашли повешенным, есть версии как о самоубийстве, так и об убийстве другими заключенными. Одной из возможных причин смерти рассматривается его сотрудничество с администрацией колонии, - говорится в сообщении.

По словам независимых источников, много раненных. Некоторые утверждают, что пострадали до 300. Всего в указанной колонии содержатся более 1200 заключенных.

9 и 10 апреля несколько десятков заключенных колонии строгого режима в городе Ангарск вскрыли себе вены в знак протеста против действий администрации и подожгли несколько зданий тюрьмы. В колонию прибыли спецназовцы, которые применили силу к мятежникам. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.
 
 
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В России в исправительной колонии №15, которая находится в Ангарске Иркутской области, произошел бунт заключенных. В результате беспорядков сотни человек...
 
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