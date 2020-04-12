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Скандал в США: Байдена перед президентскими выборами обвинили в домогательствах
Источник материала: Партизан
Вероятного соперника Дональда Трампа на выборах главы государства — демократа Джозефа Байдена заподозрили в домогательствах. Обвинения относятся к периоду его деятельности на сенаторском посту в 1990-х.
Как поясняет Business Insider, в полицию пожаловалась экс-помощница Байдена Тара Рид. По ее словам, бывший вице-президент непристойно притрагивался к ней в кулуарах Конгресса.
Впервые бывшая помощница политика заявила, что он ее домогался, в марте. Окружение Байдена отвергло обвинения еще тогда.
Выборы президента США должны пройти в ноябре. Республиканец Трамп намерен выдвигаться на второй срок. После выхода из кампании своего однопартийца-«левака» Берни Сандерса Байден остался считается самым вероятным кандидатом от Демократической партии. Утвердить его участие в выборах должен партийный съезд.
Ранее сообщалось, что Трамп, которого не удалось «свалить» в результате импичмента, может оказаться фигурантом нового расследования.
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Вероятного соперника Дональда Трампа на выборах главы государства — демократа Джозефа Байдена заподозрили в домогательствах. Обвинения относятся к периоду его...
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