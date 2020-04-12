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День авиации и космонавтики отмечается 12 апреля
Источник материала: ОНТ
Ровно 59 лет назад Юрий Гагарин открыл двери в космическое пространство. Отныне 12 апреля вместе с годовщиной полёта весь мир празднует День авиации и космонавтики.
Беларусь тоже всегда стремилась к звёздам. Наши земляки участвовали в первом запуске того самого корабля «Восток», космонавты с белорусскими корнями не раз и сами бывали на орбите. А разработанный отечественными учёными спутник дал старт испытаниям белорусских технологий зондирования Земли. Сегодня в стране готовят и собственных специалистов в космической сфере.
К покорению космоса готовится и ещё один белорусский аппарат, его разрабатывают совместно с Россией. Спутник позволит получать снимки Земли в сверхвысоком разрешении. Эскизный проект уже готов, защитить его намерены в начале лета, тогда же и определят дату запуска.
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Ровно 59 лет назад Юрий Гагарин открыл двери в космическое пространство. Отныне 12 апреля вместе с годовщиной полёта весь мир празднует День авиации и космонавтики....
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