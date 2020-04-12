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День авиации и космонавтики отмечается 12 апреля

12.04.2020 09:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День авиации и космонавтики отмечается 12 апреля

Ровно 59 лет назад Юрий Гагарин открыл двери в космическое пространство. Отныне 12 апреля вместе с годовщиной полёта весь мир празднует День авиации и космонавтики.

Беларусь тоже всегда стремилась к звёздам. Наши земляки участвовали в первом запуске того самого корабля «Восток», космонавты с белорусскими корнями не раз и сами бывали на орбите. А разработанный отечественными учёными спутник дал старт испытаниям белорусских технологий зондирования Земли. Сегодня в стране готовят и собственных специалистов в космической сфере. 

Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси: «Сегодня в БГУ создан центр аэрокосмического образования. Студенты спроектировали, собрали сами маленький спутник «Копсат». Сейчас эта технология уже стандартизована, выпускается много комплектующих к ней».

К покорению космоса готовится и ещё один белорусский аппарат, его разрабатывают совместно с Россией. Спутник позволит получать снимки Земли в сверхвысоком разрешении. Эскизный проект уже готов, защитить его намерены в начале лета, тогда же и определят дату запуска.

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Ровно 59 лет назад Юрий Гагарин открыл двери в космическое пространство. Отныне 12 апреля вместе с годовщиной полёта весь мир празднует День авиации и космонавтики....
 
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