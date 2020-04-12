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Узаконить земельные взаимоотношения и навести порядок на участках призвали местных землепользователей

12.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Узаконить земельные взаимоотношения и навести порядок на участках призвали местных землепользователей

Вслед за аграриями сельхозорганизаций начинается хлопотный сезон и для огородников-любителей. Жители райцентра стараются обеспечить сами себя овощной продукцией. У кого нет приусадебных участков, используют под грядки пахотные земли, выделенные им в пределах населенного пункта. Под огороды занято более пяти гектаров в районе ул. Железнодорожной в Вороново. На прошлой неделе состоялось собрание землепользователей с участием председателя райиспол-кома Н.А. Розума, специалистов отдела землеустройства и отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома. Людей проинформировали о необходимости узаконить использование участков на новый период и призвали поддерживать порядок на земле. 

— Согласно Кодексу Республики Беларусь о земле желающим предоставляются земельные участки для огородничества во временное пользование по решению местного исполнительного комитета. Срок действия прежнего документа истек, в этом году Вороновскому  райисполкому необходимо принять новое решение, —  рассказал собравшимся начальник отдела землеустройства райисполкома Евгений Сушинский. — Для этого нужно уточнить размеры занимаемых вами участков, их границы, упорядочить все сведения. А вам в свою очередь необходимо обратиться в райисполком с заявлением. Его можно написать у нас в отделе землеустройства.


Узаконить земельные взаимоотношения и навести порядок на участках призвали местных землепользователей

Не все земельные участки используются под огород. Часть осталась без хозяйской руки и зарастает. Внушительный кусок «красуется» вдоль дороги. Он, скорее всего, примкнет к пахотным землям учебного хозяйства Вороновского колледжа и будет возделываться. Необходимо решить вопрос и с одиночными заброшенными участками, которые соседствуют с используемыми. Неприглядная  черезполосица получилась на въезде в поселок. Хозяевам участков предложили расширить занимаемые территории. Об имеющихся свободных участках также было размещено объявление на страницах нашей газеты. Предложение может быть актуальным для тех, кто лишился земельных «соток» в связи со строительством многоэтажного дома в районе улиц Стрельникова и Советской. Уточнить интересующую информацию можно по телефону 2-12-77.

На собрании землевладельцев также обсудили вопрос вывоза мусора. С организацией необходимой техники помогли отделы жилищно-коммунального хозяйства и землеустройства райисполкома.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

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Вслед за аграриями сельхозорганизаций начинается хлопотный сезон и для огородников-любителей. Жители райцентра стараются обеспечить сами себя овощной...
 
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