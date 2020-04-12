Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями

Источник материала: СТВ

Случалось ли вам встретить знаменитого актёра, певца или писателя? Быть может, вам удалось сфотографироваться с Валерием Кипеловым или Киану Ривзом? Наверное, большая часть людей не может похвастаться таким событием. А вот те, кому повезло, непременно рассказывают об этом всем своим друзьям и родственникам.

И когда близкие вежливо или не очень просят прекратить счастливчика в сотый раз рассказывать его историю о встрече со звездой, он может написать об этом в соцсетях. Вот так мы и нашли 12 везунчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями.

Сергей Шнуров

«Внезапная встреча со Шнуровым на вокзале в Москве. Позитива на весь оставшийся день хватило».



Фото: pikabu.ru / SmallAshley

Сэмюэл Л. Джексон

«Однажды я увидел Сэмюэла Л. Джексона в аэропорту, и он заметил, как мы с кузеном ходим кругами, пытаясь набраться смелости, чтобы попросить сфотографироваться с ним. Он подошёл к нам и сказал: «Ёу, пацаны, вы хотите фото?» Так всё и было».



Фото: twitter.com/spacedtyler

Билл Мюррей

«Билл представился как доктор Питер Венкман и поздоровался с моими детьми. Он также принёс им воды, предложил работу и сделал совместное фото».



Фото: reddit.com/user/EverInSweetUnrest

Валерий Кипелов

«Моё фото со знаменитостью. Я и Кипелов».



Фото: pikabu.ru / kuku000

Леонардо Ди Каприо

Как сообщает People, Ди Каприо прогуливался вместе с другом Кевином Коннолли. В какой-то момент к Леонардо подошёл незнакомец, чтобы уточнить дорогу. Актёр указал мужчине в правильную сторону.

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Фото: MEGA

Сами Насери

«Сами Насери приезжал на работу к моему другу. Выкладываю с разрешения друга».



Фото: pikabu.ru / Moogprodigy

Роберт Паттинсон

«Моя мама встретилась с Робертом Паттинсоном, и они выглядят такими взволнованными этой встречей. Лол, и она крепко схватила его за руку».



Фото: twitter.com/hadissthebeast

Кэри-Хироюки Тагава

«Встретил Шан Сунга. Еле унёс свою душу от него».



Фото: pikabu.ru / somnium

Нельсон Мандела

«Однажды я брал 20-минутное интервью у Нельсона Манделы в его доме в Йоханнесбурге. На середине разговора он сбросил звонок президента, чтобы ответить на мои оставшиеся вопросы. Истинный сторонник равноправия. Я был никем для него, но он выкроил время на обстоятельную беседу со мной».



Фото: twitter.com/thenitinsawhney

Киану Ривз

«Мой сын Нео встретил сегодня тёзку. Добавлю, что меня зовут Константин».

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Фото: reddit.com/user/ DerDieDas

Стивен Тайлер

«Вечеринка в честь моего 18-летия. Я плачу в вестибюле гостиницы, потому что меня не приняли в университет, поднимаю глаза и вижу Стивена Тайлера из Aerosmith. Он спросил, что не так, потом спел «Happy Birthday» и сфотографировался с нами».



Фото: twitter.com/LaurenMaiman

Эд Ширан

Певец печёт печенье вместе с поклонниками.



Фото : Kevin Mazur / Getty Images for Spotify

Кстати, недавно мы рассказывали о мальчике, который так сильно хотел встретиться с футболистом Мохаммедом Салахом, что врезался в столб и разбил себе нос.