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Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями

12.04.2020 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Случалось ли вам встретить знаменитого актёра, певца или писателя? Быть может, вам удалось сфотографироваться с Валерием Кипеловым или Киану Ривзом? Наверное, большая часть людей не может похвастаться таким событием. А вот те, кому повезло, непременно рассказывают об этом всем своим друзьям и родственникам. 

И когда близкие вежливо или не очень просят прекратить счастливчика в сотый раз рассказывать его историю о встрече со звездой, он может написать об этом в соцсетях. Вот так мы и нашли 12 везунчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями. 

Сергей Шнуров 

«Внезапная встреча со Шнуровым на вокзале в Москве. Позитива на весь оставшийся день хватило». 

Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями
Фото: pikabu.ru / SmallAshley 

Сэмюэл Л. Джексон 

«Однажды я увидел Сэмюэла Л. Джексона в аэропорту, и он заметил, как мы с кузеном ходим кругами, пытаясь набраться смелости, чтобы попросить сфотографироваться с ним. Он подошёл к нам и сказал: «Ёу, пацаны, вы хотите фото?» Так всё и было». 

Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями
Фото: twitter.com/spacedtyler 

Билл Мюррей 

«Билл представился как доктор Питер Венкман и поздоровался с моими детьми. Он также принёс им воды, предложил работу и сделал совместное фото». 

Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями
Фото: reddit.com/user/EverInSweetUnrest 

Валерий Кипелов 

«Моё фото со знаменитостью. Я и Кипелов». 

Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями
Фото: pikabu.ru / kuku000 

Леонардо Ди Каприо 

Как сообщает People, Ди Каприо прогуливался вместе с другом Кевином Коннолли. В какой-то момент к Леонардо подошёл незнакомец, чтобы уточнить дорогу. Актёр указал мужчине в правильную сторону. 

Камбербэтч спас курьера от хулиганов. Инцидент произошёл возле Бейкер-стрит 

Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями
Фото: MEGA 

Сами Насери 

«Сами Насери приезжал на работу к моему другу. Выкладываю с разрешения друга». 

Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями
Фото: pikabu.ru / Moogprodigy 

Роберт Паттинсон 

«Моя мама встретилась с Робертом Паттинсоном, и они выглядят такими взволнованными этой встречей. Лол, и она крепко схватила его за руку». 

Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями
Фото: twitter.com/hadissthebeast 

Кэри-Хироюки Тагава 

«Встретил Шан Сунга. Еле унёс свою душу от него». 

Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями
Фото: pikabu.ru / somnium 

Нельсон Мандела 

«Однажды я брал 20-минутное интервью у Нельсона Манделы в его доме в Йоханнесбурге. На середине разговора он сбросил звонок президента, чтобы ответить на мои оставшиеся вопросы. Истинный сторонник равноправия. Я был никем для него, но он выкроил время на обстоятельную беседу со мной». 

Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями
Фото: twitter.com/thenitinsawhney 

Киану Ривз 

«Мой сын Нео встретил сегодня тёзку. Добавлю, что меня зовут Константин». 

Настоящий джентльмен. Пользователи обратили внимание на необычную привычку Киану Ривза 

Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями
Фото: reddit.com/user/DerDieDas 

Стивен Тайлер 

 «Вечеринка в честь моего 18-летия. Я плачу в вестибюле гостиницы, потому что меня не приняли в университет, поднимаю глаза и вижу Стивена Тайлера из Aerosmith. Он спросил, что не так, потом спел «Happy Birthday» и сфотографировался с нами». 

Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями
Фото: twitter.com/LaurenMaiman 

Эд Ширан

Певец печёт печенье вместе с поклонниками. 

Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями
Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Spotify 

Кстати, недавно мы рассказывали о мальчике, который так сильно хотел встретиться с футболистом Мохаммедом Салахом, что врезался в столб и разбил себе нос.

В итоге встреча с кумиром всё-таки состоялась – здесь подробнее

Люди в материале: Сергей Шнуров, Сэмюэл Л. Джексон, Билл Мюррей, Валерий Кипелов, Леонардо Ди Каприо, Сами Насери, Роберт Паттинсон, Кэри-Хироюки Тагава, Нельсон Мандела, Киану Ривз, Стивен Тайлер, Эд Ширан

 
 
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Случалось ли вам встретить знаменитого актёра, певца или писателя? Быть может, вам удалось сфотографироваться с Валерием Кипеловым или Киану Ривзом? Наверное,...
 
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