В Чернобыльской зоне до сих пор тушат пожары - уже девять дней подряд

ГСЧС . Об этом сообщает





"По состоянию на 7 час. 12 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ДАЗВ продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.





К тушению пожаров привлечены 353 человек и 89 единиц техники, из них от ГСЧС 294 человек личного состава и 64 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которым 11 апреля осуществлено 107 сбросов – 250 т воды).



