«Такая энергия»: фото Екатерины Климовой с детьми восхитили сеть

Источник материала: ОНТ

Российская актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram новые фотографии, которые привели в восторг поклонников.

На снимках артистка показала, как проводит время на пляже с детьми. Члены семьи купаются, развлекаются и забрасывают друг друга краской. Подписчики Екатерины Климовой обратили внимание на стройную, подтянутую фигуру актрисы.

В комментариях пользователи сети отметили, что фото получились очень милыми: «Красивая семья!», «Как же вы прекрасны», «Замечательная мама», – написали подписчики Климовой.

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