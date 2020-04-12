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«Такая энергия»: фото Екатерины Климовой с детьми восхитили сеть
Источник материала: ОНТ
Российская актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram новые фотографии, которые привели в восторг поклонников.
На снимках артистка показала, как проводит время на пляже с детьми. Члены семьи купаются, развлекаются и забрасывают друг друга краской. Подписчики Екатерины Климовой обратили внимание на стройную, подтянутую фигуру актрисы.
В комментариях пользователи сети отметили, что фото получились очень милыми: «Красивая семья!», «Как же вы прекрасны», «Замечательная мама», – написали подписчики Климовой.
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Российская актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram новые фотографии, которые привели в восторг поклонников. На снимках артистка показала, как проводит...
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